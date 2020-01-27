KOBE罹難》痛失2至親大受打擊 Kobe大女兒傳緊急送醫

布萊恩與二女兒G.布萊恩今在墜機中意外罹難。（資料照，圖片取自布萊恩IG）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與二女兒G.布萊恩（Gianna Bryant）在墜機意外罹難，留下37歲的太太和3名女兒，震撼世界體壇，沒想到「黑曼巴」17歲的大女兒N.布萊恩（Natalia Bryant）聽聞父親與妹妹死訊，傳因打擊過大造成過度換氣被送醫治療。

布萊恩大女兒N.布萊恩傳受不了打擊，過度換氣被緊急送醫。（資料照，圖片取自布萊恩IG）

41歲布萊恩死亡消息由美國媒體《TMZ》率先報導，在加州當地時間早上9點47分，有一架直升機直接撞山起火，除了布萊恩及13歲的女兒，棒球教練阿爾托貝利與他的老婆Keri、女兒Alyssa，以及女籃教練Christina Mauser等機上9人全數罹難，這個消息不但震驚各界，同時失去兩名家人對布萊恩家族來說無疑是最沉痛的打擊。

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上週日（美國時間）布萊恩才在IG上傳大女兒N.布萊恩的美照，開心慶祝愛女的17歲生日，沒想到如今父女卻天人永隔。而擁有4.1萬人追蹤的推特帳號Gossipofthecity稍早爆料，布萊恩的大女兒N.布萊恩聽聞父親和妹妹驟逝大受打擊，導致氣喘發作，出現了過度換氣的症狀，被緊急送往醫院治療。

這則推文一出，馬上引起網友瘋傳，但也有許多球迷在推文下方留言，呼籲大家應該要留給布萊恩家族一些空間，畢竟他們現在正面臨前所未有的艱難時刻。



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