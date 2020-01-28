KOBE罹難》當局調查墜機原因 起霧時獲准飛行是疑點

美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）2墜機身亡，當局著手調查失事原因。據悉，初步調查重點將放在天候因素。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日因墜機意外身亡，消息震撼全球。美國聯邦航空總署及國家運輸安全委員會的人員已抵達事故現場，調查墜機原因。據悉，初步調查將放在天候因素，釐清為何直升機可以獲准在起霧時飛行。

已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。（美聯社）

綜合外媒報導，依據天氣與航班訊息顯示，當時南加州地區不是一個理想的飛行環境，空中出現濃霧，連當地警方直升機都因此停飛，但布萊恩的直升機是獲得特別許可，即「特殊目視飛行規定」，允許飛行員在能見度較差的情況下飛行。根據通訊紀錄顯示，塔台人員曾告訴飛行員，直升機飛行高度太低，雷達無法紀錄到飛行軌跡。

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儘管墜機原因仍在調查中，但專家指出，布萊恩的私人直升機Sikorsky S-76B，該型號以往的安全紀錄十分妥善，其它的引擎設計，讓其在失去單邊動力後仍能飛行，形容它為「飛行中的林肯汽車」，是民用直升機中的最高規格。專家估計，因機械原因而失事的可能性不大。

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