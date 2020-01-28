KOBE罹難》「悲慘的損失....」 小勞勃道尼推特悼念KOBE

小勞勃道尼（左）今日在推特悼念布萊恩（右）。（圖片取自小勞勃道尼推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）昨日搭乘私人直升機在加州意外撞山墜機身亡，這起事故總計9人喪生，包括布萊恩13歲愛女G.布萊恩（Gianna Bryant）也一同罹難，對於全球痛失一位傳奇人物，好萊塢巨星「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也在推特不捨悼念，難過寫道：「真是悲慘的損失」。

「黑曼巴」布萊恩。（資料照，法新社）

昨日，布萊恩意外墜機驟逝，讓全球為之震驚，因布萊恩的「曼巴精神」對外界有著非常深遠的影響，除了體壇眾球星紛紛在社群平台緬懷外，今日稍早，好萊塢巨星小勞勃道尼也在推特貼出和布萊恩的合照，並寫道：「真是悲慘的損失」，一語道盡悲傷的情緒。

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布萊恩生涯20個球季都效力湖人，總計1346場出賽，場均貢獻25分、5.2個籃板、4.7次助攻，生涯更是獲獎無數，包括5座NBA總冠軍、2座NBA冠軍賽MVP、1次年度最有價值球員、18度入選明星賽，生涯總得分為33643分，名列史上第四。

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