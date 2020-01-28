KOBE罹難》布萊恩失事直升機沒有黑盒子！ 僅尋獲3人遺體

湖人傳奇球星布萊恩昨日搭乘直升機罹難。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨搭乘直升機墜毀身亡，美媒《TMZ》今日報導，失事的這架塞考斯基S-76B（Sikorsky S-76B）直升機上沒有配備黑盒子，不過有一台iPad追蹤了飛行路線。

美國國家運輸安全委員會已經要求，民眾可以提供昨天早上該地區的天氣照片，以確定飛行當下的條件。

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警方調查布萊恩直升機失事現場。（法新社）

此次直升機失事共有9人身亡，目前只找到3人遺體。《TMZ》採訪多名資深駕駛根據飛行資料指出，當時洛杉磯地區起了濃霧，布萊恩的直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）不得不在市區附近盤旋近15分鐘，最後決定返航。但返航途中還以近時速300公里的速度飛行，結果撞上山脈。

資深駕駛們指出：「在那個情況下如果不確定崎嶇地形，降速至約30公里都不為過。」並且還表示，直升機飛得太低，僅約1250英呎（約381公尺），隨後才匆匆拉高至2000英呎（約610公尺），「很可能只以多100英呎（約30公尺）的高度低空掠過，搞不好都能看到山頭。」

然而令人困惑的是，資深飛行員們指出，布萊恩的這台直升機駕駛左巴揚也是一名富有經驗的駕駛，甚至還是飛行教練，應該十分熟悉地形，最後卻釀成這起悲劇。

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