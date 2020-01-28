NBA》艾德巴約大三元擊潰魔術 熱火主場對陣東部13勝0敗

艾德巴約（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今日在主場迎戰魔術，艾德巴約（Bam Adebayo）獨攬20分、10籃板、10助攻，完成本季第3次大三元，搭配熱火先發5人有4人得分上雙，終場113：92賞給魔術4連敗，同時熱火本季在主場面對東部球隊是13勝0敗，至今未嘗敗績。

熱火開賽就火力全開，首節轟下31分拉開差距，半場打完，靠著J.巴特勒（Jimmy Butler）、D.羅賓森（Duncan Robinson）各別斬獲9分、8分，取得54：48領先。

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易籃後，熱火更是趁勝追擊，打出19：2小高潮擴大領先，面對熱火突如其來的閃電攻勢，魔術毫無招架之力，反觀熱火依舊保持高檔命中率，讓末節早早形成垃圾時間，最終熱火兵不血刃收下勝利，近4戰打出3勝佳績。

J.巴特勒（左）。（美聯社）

此役，D.羅賓森飆進6顆三分，繳出21分、5籃板，艾德巴約進帳20分、10籃板、10助攻，J.巴特勒砍下19分、3籃板、7助攻。

魔術方面，A.戈登（Aaron Gordon）攻下13分、7籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）得到13分、12籃板，佛爾茲（Markelle Fultz）拿下12分、7助攻、2抄截，富尼耶（Evan Fournier）斬獲9分、8助攻。

富尼耶（右）。（美聯社）

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