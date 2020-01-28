KOBE罹難》「請在天堂監看我」 詹皇沉澱一天發文引淚崩！

詹皇向Kobe喊話，要延續他所傳承下來的一切。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）以及二女兒Gigi昨墜機驟逝，沉澱一天，後輩摯友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日在個人IG上發文，向天上的布萊恩喊話，「我答應你，一定會延續你所傳承下來的一切。」讓不少球迷看了淚崩。

詹皇寫道：「我還沒準備好，但我還是要這麼做...每當我坐下來試圖寫些什麼，但一想起你和我的姪女Gigi，還有我們之間的友情/兄弟情的時候，就又忍不住潰堤，甚至在週日上午，我離開費城返回洛杉磯前才聽見你的聲音！沒想到那就是這一百萬年來我們的最後一次談話，他X的！我的心真的好痛！大哥，我愛你，我把心意送給凡妮莎和孩子們，我向你保證，一定會延續你所傳承下來的一切。」

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「你對我們所有人來說意義非凡，特別是湖人王國，而我有責任承擔起這一切，請你從天堂賜予我力量，監視著我吧！在這裡有我呢！我有太多話想對你說，但現在還說不出口，等到我們再相見的那一天，我一定會告訴你的！#永遠的曼巴 #永遠的Gigi」詹皇催淚發文，寫下一肩扛起湖人的決心，在短短1小時內已經吸引逾300萬人按讚。

詹皇與Kobe私交甚篤。（資料照，路透）

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