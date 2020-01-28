KOBE罹難》帶著KOBE意志拚戰 東契奇球鞋寫上9位罹難者姓名

Luka has the victims of the tragedy written on his Kobe’s. #RIPmamba pic.twitter.com/RdjlyV6LUB — Dallas Mavericks （@dallasmavs） 2020年1月28日

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨日搭乘私人直升機卻意外撞山墜機驟逝，讓全球留下無限感慨，體壇眾球星也紛紛在社群平台緬懷、哀悼布萊恩，今日獨行俠交手雷霆前，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）就在他的球鞋上，寫下包括布萊恩在內的9位罹難者姓名，除了向這起事故的所有罹難者至上最高敬意外，也象徵帶著布萊恩的意志在場上拚戰。

東契奇在球鞋上，寫下包括布萊恩在內的9位罹難者姓名。（USA TODAY Sports）

今日獨行俠球團在推特貼出一段影片，內容寫道：「東契奇在他的Kobe球鞋上，寫下了這起不幸事件的罹難者姓名。」影片中也清晰可見，東契奇在球鞋的下緣，以黑筆寫上9位罹難者姓名。

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布萊恩（左）、東契奇（右）。（資料照，美聯社）

事實上，東契奇雖然無緣在場上和布萊恩交手，但獨行俠在台灣時間去年12月30日作客湖人時，布萊恩正好帶著二女兒G.布萊恩（Gianna Bryant）在場邊觀戰，且被捕捉到有趣鏡頭，當東契奇在場邊準備發球時，身後的布萊恩和他交談了幾句，東契奇也隨即握手致意，賽後東契奇透露，布萊恩是用斯洛維尼亞語和他交談，讓他感到非常驚訝布萊恩會說自己的母語，如今布萊恩、G.布萊恩意外身亡，東契奇也感到相當不捨。

值得一提的是，獨行俠終場以107：97輕取雷霆，東契奇全場24投10中，砍下全隊最高的29分，另有11籃板、5助攻。

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