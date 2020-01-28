KOBE罹難》當年總得分在此超越「籃球大帝」 灰狼主場致敬布萊恩

The Minnesota Timberwolves and Sacramento Kings started the game by taking 8-second backcourt and 24-second shot-clock violations.



The Timberwolves placed the ball at the free-throw line, the spot where Kobe Bryant passed Michael Jordan on the all-time scoring list. pic.twitter.com/KpP7ycCEGb — NBA （@NBA） January 28, 2020

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨因直升機失事身亡，整個球界仍沉浸在悲痛的情緒裡，各隊也陸續以不同方式致敬這位殞落的傳奇，今日灰狼與國王一戰，A.威金斯（Andrew Wiggins）就特別將球放在罰球線上，用以紀念當年布萊恩在此超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）總得分的紀錄夜。

2014年12月14日，湖人作客灰狼的比賽，布萊恩在第二節鐘響前5分24秒製造犯規站上罰球線，穩穩罰進2球，也讓他當時的生涯總得分超越喬丹的3萬2292分，正式成為史上得分第3多的球員。

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雖然布萊恩的總得分紀錄已在他過世前夕被詹姆斯（LeBron James）超越，但那一晚在明尼蘇達寫下的紀錄仍永難抹滅，今灰狼在主場迎戰國王一役，在比賽開始之際，A.威金斯一接到球就立刻將它放在罰球線上，全場觀眾也報以熱烈掌聲，隨後灰狼與國王再分別以8秒及24秒違例，來致敬布萊恩生涯的兩件背號數字，場面十分動人。

兩隊賽前向布萊恩致敬。（USA TODAY Sports）

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