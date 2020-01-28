NBA》洛夫24分鐘高效砍20分 騎士輕取活塞終結7連敗

「愛神」洛夫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今日作客活塞，「愛神」洛夫（Kevin Love）僅出賽24分18秒，就高效斬獲20分、7籃板，尤其所有的分數都在上半場得到，幫助騎士早早奠定勝基，終場騎士115：100輕取活塞終結7連敗，同時賞給活塞3連敗。

洛夫開賽就卯足火力，先是連飆2記外線，幫助騎士在首節建立1分領先，次節洛夫更是一夫當關，投進4顆三分彈獨拿12分，率領球隊一度拉開至雙位數分差，半場打完，洛夫進帳20分、騎士53：45領先進入下半場。

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易籃後，騎士火燙手感更加升溫，團隊單節轟下36分，讓活塞只能一路苦苦追趕，但活塞零星的攻勢毫無反撲機會，決勝節更落後達20分以上，最終騎士輕鬆踢館成功，嚐到甜美的勝利果實。

塞克斯頓（持球者）。（法新社）

此役，騎士12人上場、10人有得分紀錄，其中塞克斯頓（Collin Sexton）攻下23分為全隊之最，另有3籃板、5助攻，洛夫獨攬20分、7籃板，T.湯普森（Tristan Thompson）進帳17分、11籃板。

活塞方面，R.傑克森（Reggie Jackson）得到16分、2助攻，卓蒙德（Andre Drummond）奪下15分、8籃板、4助攻，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）繳出13分、2籃板的成績。

卓蒙德（持球者）。（法新社）

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