NBA》東契奇29分領軍 獨行俠19顆三分彈轟垮雷霆

「歐洲金童」東契奇（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日作客雷霆，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）狂轟29分、11籃板，搭配獨行俠下起3分雨，全隊飆進19記外線，終場獨行俠107：97踢館成功，同時中斷雷霆5連勝。

雷霆今日在明星後衛保羅（Chris Paul）因私人因素缺陣下，上半場打得略顯掙扎，前二節分數都落後給獨行俠，次節更讓獨行俠得到34分，半場打完，雷霆47：59落後。

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易籃後，雷霆火力逐漸升溫，單節轟下30分，但在防守端依舊拿東契奇沒輒，讓東契奇第三節上演個人秀豪取12分，兩隊還是保持雙位數差距進入末節。

來到決勝節，雖然握有雙位數領先的獨行俠陷入進攻當機，但雷霆也沒把握追分機會，最後4分鐘屢投不中、單節僅拿下20分，最終反攻未果，遭獨行俠斬斷5連勝。

波辛傑斯（右）。（美聯社）

東契奇今日出手24次，貢獻29分、11籃板、5助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）進帳15分、3籃板，D.萊特（Delon Wright）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）雙雙得到14分。

雷霆部分，施洛德（Dennis Schroder）砍下21分、7籃板、6助攻，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）囊括16分、11籃板，加林納里（Danilo Gallinari）則有14分、6助攻的表現。

施洛德（持球者）。（美聯社）

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