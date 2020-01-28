KOBE罹難》Kobe置物櫃貼他的簽名照 梅西難過得說不出話...

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）以及二女兒Gigi昨墜機驟逝，震驚世界體壇，除聖日耳曼球星內馬爾（Neymar）以「24」的手勢來向布萊恩致敬，巴塞隆納當家球星，也是阿根廷傳奇國腳的梅西（Lionel Messi）也在社群媒體上發文哀悼，表示自己已經傷心到說不出話來了。

布萊恩從小就在義大利長大，那裡幾乎可以說是他第二個家鄉，也讓他從小耳濡目染下也成為足球迷，過去他受訪時就曾表示，足球是他最喜歡的運動之一，也是AC米蘭的死忠球迷。

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雖然布萊恩是紅黑軍團的鐵粉，卻將梅西視為偶像，兩人不僅多次合拍廣告，布萊恩更衣室的其中一個櫃子裡還貼著梅西的簽名照，2016年布萊恩在接受《ESPN》專訪時，更公開稱讚梅西：「梅西對足球的執著和我對籃球是一樣的，雖然他是個比較內斂的人，我們在個性上也天差地遠，但我們在各自領域中傾注的熱愛和天賦是一樣的。」

布萊恩更衣室的一個櫃子裡還貼著梅西的簽名照。（資料照，圖片取自網路）

而在得知布萊恩死訊後，梅西也悲痛在社群媒體上發文，寫道：「我已經難過得不知道該說什麼了，把我所有的愛獻給Kobe的家人和愛他的人們，很高興認識你，珍惜我們過往相處的美好時光，遺憾這世界失去了一位天才。」

梅西發文哀悼布萊恩離世。（圖片擷取自梅西IG）

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