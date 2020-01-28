澳網》狂救7個賽末點！費德爾又死裡逃生闖4強

費德爾跌跌撞撞闖4強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網男單8強戰，瑞士名將費德爾（Roger Federer）今對上美國黑馬桑德格倫（Tennys Sandgren）又是一場苦戰，費爸全場躲過7個賽末點，死裡逃生上演五盤逆轉秀，以6：3、2：6、2：6、7：6（10：8）、6：3擊退對手，生涯46度闖進大滿貫四強。

38歲的費德爾前兩戰對上非種子選手都苦戰逆轉，此役面對世界排名100名的桑德格倫，費爸依舊狀況連連，非受迫性失誤、致勝球數據皆遜於對手，第三盤中間費爸還因疑罵德語髒話，遭到塞爾維亞籍的美女主審維約維奇（Marijana Veljovic）警告，隨後他申請傷停治療。

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費德爾因疑罵髒話遭警告。（路透）

費德爾因疑罵髒話遭警告。（路透）

第四盤，桑德格倫前後拿到7個賽末點，包括搶七決勝局一度6：3遙遙領先，但竟被費德爾奇蹟似一一化解，把比賽逼入第五盤。而決勝盤的桑德格倫像是洩了氣的皮球，在第6局率先被費爸破發，狀態提升的費德爾在第9局取得自己的第一個賽末點就順利拿下，耗時3小時31分鐘。

費德爾準決賽的對手將是加拿大重砲手羅尼奇（Milos Raonic）與塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）之間的勝方。

費德爾賽後坦言，一度以為自己要輸，只是盡力把球打回去，能夠贏球非常幸運。連3場取得逆轉勝跌跌撞撞進4強，他賽後也向全場觀眾深深一鞠躬致意。

費德爾賽後向全場觀眾深深一鞠躬。（路透）

桑德格倫。（美聯社）

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