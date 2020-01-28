印度聯賽》戴資穎直落二勇奪第3勝 下戰有望強碰辛度

戴資穎昨以直落二收下勝利。（取自戴資穎官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐戴資穎持續出征印度超級聯賽，昨天她面對浦那7王牌隊的地主選手達絲（Rituparna Das），以15：3、15：9直落二收下個人在印超的第三場勝利，不過所屬的班加羅爾暴龍隊最終仍以3：4敗下陣來。

昨晚前兩場賽事雙方各取1勝，擔綱暴龍隊「勝利點」的戴資穎出戰23歲的印度選手達絲，首局輕鬆以15：3搶下，不過聽牌後小戴卻陷入苦戰，一度陷入5：9落後，幸好及時回穩，再強勢連拿10分取得勝利。

請繼續往下閱讀...

小戴成功取得第三點後，也幫助暴龍隊取得3：1領先，不過隨後以男雙作為勝利點的王牌隊再度扳平，最後的決勝點混雙，暴龍隊馬來西亞混雙名將陳炳順及南韓女將嚴惠媛組合以15：10、11：15、12：15不敵英國夫妻檔Chris Adcock／Gabrielle Adcock，暴龍隊也繼24日不敵清奈超級星後，再度敗下陣來。

暴龍隊將在31日晚間9點半迎接本季第4場賽事，對手為印度一姐辛度（PV Sindhu）所屬的海德拉巴獵人隊，屆時小戴有望與宿敵來場頂尖對決，兩人生涯交手過17次，小戴取得12勝優勢，近期則寫下對戰2連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法