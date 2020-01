NBA》火箭「MVP連線」缺戰也沒差！E.戈登狂轟50分退爵士

E.戈登此役狂轟生涯新高50分,率隊踢館爵士。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕火箭今作客爵士之戰,不僅「MVP連線」哈登(James Harden)與魏斯布魯克(Russell Westbrook)高掛免戰牌,連主力中鋒卡培拉(Clint Capela)也缺席,不過前NBA最佳第六人得主E.戈登(Eric Gordon)此役狂轟生涯新高50分,率隊以126:117擊敗爵士,賽後他也不忘緬懷驟逝的傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)。

E.戈登此役火力全開,擔任先發後衛的他今天上場37分鐘,全場22投14中,三分球11投6中,罰球20投16中,豪取50分、6籃板及3助攻,不但轟下個人生涯單場得分新高,E.戈登也成為自「大鬍子」哈登後,火箭24年來第二位能單場轟下50分的球員。

不過刷新紀錄的E.戈登賽後受訪時,除了表示很開心自已能在歷經那麼多傷勢後,轟下生涯單場新高,但仍不忘緬懷昨日因墜機不幸罹難的傳奇球星「黑曼巴」布萊恩。

「這感覺真的很棒,真的!歷經這些年的傷痛、苦難,今天能拿下50分代表我正在正確道路上大步邁進,」E.戈登受訪時說道,不過接著他話鋒一轉提到了布萊恩的驟逝,「我的心仍在隱隱作痛,從上大學就認識他了,真的很痛苦,希望他的家人都能得到大家的支持,我想對所有人來說,這都是非常難受的一天。」

