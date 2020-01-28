NBA》火箭「MVP連線」缺戰也沒差！E.戈登狂轟50分退爵士

E.戈登此役狂轟生涯新高50分，率隊踢館爵士。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今作客爵士之戰，不僅「MVP連線」哈登（James Harden）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）高掛免戰牌，連主力中鋒卡培拉（Clint Capela）也缺席，不過前NBA最佳第六人得主E.戈登（Eric Gordon）此役狂轟生涯新高50分，率隊以126：117擊敗爵士，賽後他也不忘緬懷驟逝的傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。

E.戈登此役火力全開，擔任先發後衛的他今天上場37分鐘，全場22投14中，三分球11投6中，罰球20投16中，豪取50分、6籃板及3助攻，不但轟下個人生涯單場得分新高，E.戈登也成為自「大鬍子」哈登後，火箭24年來第二位能單場轟下50分的球員。

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Career-High 50 PTS for @TheofficialEG10!



50 PTS

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W pic.twitter.com/3GzjQKrRXF — Houston Rockets （@HoustonRockets） January 28, 2020

不過刷新紀錄的E.戈登賽後受訪時，除了表示很開心自已能在歷經那麼多傷勢後，轟下生涯單場新高，但仍不忘緬懷昨日因墜機不幸罹難的傳奇球星「黑曼巴」布萊恩。

「這感覺真的很棒，真的！歷經這些年的傷痛、苦難，今天能拿下50分代表我正在正確道路上大步邁進，」E.戈登受訪時說道，不過接著他話鋒一轉提到了布萊恩的驟逝，「我的心仍在隱隱作痛，從上大學就認識他了，真的很痛苦，希望他的家人都能得到大家的支持，我想對所有人來說，這都是非常難受的一天。」

Eric Gordon on Kobe postgame: "I'm still hurting. I've known him since I was in college. It's just tough. Hopefully, all their families get all the support they can get. It's just a tough day for everybody." — Space City Scoop （@SpaceCity_Scoop） January 28, 2020

除了E.戈登以外，平常多從板凳出發的中鋒豪斯（Danuel House Jr.）今也把握機會，砍下拿下21分11籃板，繳出「雙十」成績單，小瑞佛斯（Austin Rivers）挹注21分14籃板，另有2記火鍋，P.J.塔克（P.J. Tucker）拿下9分10籃板。

爵士隊今天表現最佳的仍是一哥米契爾（Donovan Mitchell），他轟下全場次高的36分4助攻3籃板，還有3抄截進帳，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）則拿下30分。

米契爾轟下36分還是難挽救球隊。（美聯社）

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