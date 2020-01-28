KOBE罹難》都是為了孩子！布萊恩生前受訪揭飛機代步原因（影音）

布萊恩在受訪時曾表示，自己熱愛搭直升機是因為想要多爭取一點和孩子相處的時間。（圖片取自布萊恩IG）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨與13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）雙雙因墜機罹難，先前有媒體指出布萊恩選擇直昇機代步是因為他本身有輕微焦慮症，難以忍受洛杉磯當地大塞車狀況，不過今他生前受訪一段影片流出，布萊恩透露自己愛搭直升機的原因，是希望想盡可能節省時間來陪伴孩子。

在全世界都擁有超高人氣的NBA傳奇球星布萊恩，昨搭乘私人直升機「曼巴號」要帶著二女兒吉安娜前往籃球學校比賽時，疑似因大霧導致視線不佳，最後在加州卡拉巴斯薩城撞山墜毀，包括布萊恩、吉安娜及駕駛共九人罹難，震驚全球。

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布萊恩先前接受美媒專訪時坦承，個性很急躁經常焦慮，加上人高馬大又有許多運動傷害，實在無法在車內狹小空間忍受長達2、3小時之久，因此成名後選擇便捷的直昇機當成交通工具。

今有網友挖出一段布萊恩在2018年受訪的影片，當被洋基退役三壘手A-Rod問道為何會選直昇機當代步工具時，布萊恩說道：「現在的交通非常糟糕，對吧！有時候，我就會這樣因為被堵在路上，結果就錯過了孩子學校的活動。像這樣的事情變得越來越多後，我開始思考如何能夠一邊進行訓練，繼續磨練自己的球技，但同時也不會犧牲陪伴家人的時間。於是，我就選擇坐直升機，因為只要花15分鐘左右就能抵達目的地。」

而在這之後，布萊恩開始常常搭直升機跑來跑去，「從那時，我就開始這麼做，每天維持規律的生活，早上先待在重訓室，接著送孩子去上學，然後飛回來，繼續拚命訓練，還要做一些額外的工作，像媒體採訪這些我得做的事。然後再飛回來，接孩子放學。」

「我的老婆曾經跟我說『嘿，我也可以接她們』，但我只回答她『不不不，我自己想這麼做的』。」影片的最後，布萊恩說道：「我那時候客場的比賽很多，有很長一段時間都看不到自己的孩子，你懂這樣的感覺嗎？所以，只要我一有機會，就會想要見到她們，和她們待在一起。即便僅是在機上相處短短20分鐘，我也想要。」

一切都是為了孩子，雖然稍早美國媒體《時人》雜誌曾指出，布萊恩與凡妮莎在2001年結婚之際就達成約定，絕不會同時搭乘同一架直升機旅行，就是要避免直昇機的高失事率，但幸福的一家如今卻仍天人永隔，也讓外界留下無限遺憾。

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