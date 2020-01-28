MLB》「這不可能是真的...」恩師與Kobe一同罹難、布瑞南悲痛不捨

阿爾托貝利（左二）、妻子（左一）與小女兒（右一）都在此次的意外中不幸罹難。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕當昨日全世界都沉浸在NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）意外身亡的悲痛之際，對水手隊牛棚投手布瑞南（Brandon Brennan）來說，更難以承受的是，大學恩師阿爾托貝利（John Altobelli）與妻女也出現在罹難名單上。

現年28歲的布瑞南2012年獲白襪隊選秀進入職棒，2018年底被水手隊以規則五選秀挑走，去年才終於迎來大聯盟初登場，職業生涯漸露曙光之際，命運之神卻在此時對他開了一個大玩笑。

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布瑞南當時是接到橘郡海岸學院時期隊友鮑威爾（Boog Powell）電話後得知恩師死訊的，這場意外還帶走了他的妻子與13歲的女兒艾莉莎（Alyssa），「我說，拜託別來煩我，這不可能是真的，」布瑞南回憶起自己當時接到電話的反應，「但Boog已經哭得泣不成聲。」

根據報導，鮑威爾知道阿爾托貝利的女兒與布萊恩的女兒是籃球學院的隊友，還特地在得知Kobe一家死訊時，先傳了訊息告知恩師，讓他與女兒有心理準備，沒想到最後成了一封再也無法得到回覆的訊息。

「Kobe在這個世界上擁有舉足輕重的地位，」布瑞南受訪時表示，「他的曼巴精神與敬業態度啟發了無數人，因而舉世聞名。雖然程度不及布萊恩，但阿爾托貝利也以自己的方式發揮了影響力，每個在南加州打棒球的人都知道他是誰，總是永遠給予他的學生們最大的支持。」

目前在亞利桑那自主訓練的布瑞南畢業後仍與阿爾托貝利保持良好的互動，甚至上個禮拜才回學校訓練，沒想到如今與恩師一別就是永恆。

「他可能是我最喜愛的教練，」布瑞南談及阿爾托貝利時說道，「他知道如何接納每一位不同個性的選手，知道如何讓大家團結。因為如此，我們才能夠贏球，他總是能在球隊創造家一般的氣氛。」

由此可知阿爾托貝利十分重視家庭，但幸福的一家如今難再團圓，在阿爾托貝利與妻子、小女兒都在這起飛機失事罹難後，留下29歲、目前在紅襪隊擔任球探的大兒子J.J.阿爾托貝利（J.J. Altobelli）以及16歲的大女兒艾莉希絲（Alexis）。

布瑞南不捨恩師驟逝。（資料照，法新社）

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