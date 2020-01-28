澳網》費爸不可思議驚天逆轉秀 網球名將讚嘆：前所未見！

費德爾今狂救7個賽末點，死裡逃生闖4強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士天王費德爾（Roger Federer）今天在澳網球公開賽上演生涯最精彩逆轉秀之一，全場躲過7個賽末點死裡逃生，以6：3、2：6、2：6、7：6（10：8）、6：3擊退美國黑馬桑德格倫（Tennys Sandgren），上演不可思議大逆轉，連退役名將韋蘭德（Mats Wilander）都直呼為今天的逆轉秀是前所未見的奇蹟。

拿過6座澳網男單冠軍的費德瑞（Roger Federer）對上世界排名第100的桑德格倫，先拿下首盤，但在第2和第3盤卻頻失誤，且第3盤一向冷靜的費德瑞爆粗口遭主審警告，並罕見申請長時間傷停治療大腿內側，而遭桑德格倫連奪2盤。不過儘管費德爾看似因傷打得相當糾結，但他仍繼續奮戰，在第4盤救下7個賽末點，並在搶七勝出，將比賽逼入第5盤，最後成功上演驚天大逆轉。

請繼續往下閱讀...

擔任《Eurosport》球評的七座大滿貫冠軍、退役網球名將韋蘭德，在目睹費德爾的驚天逆轉秀後，賽後受訪時狂讚費爸展現絕境求生的韌性，直呼「這是我見過的網球史上最壯觀奇蹟，我不知道自己是否還能看到比這更更不可思議的奇蹟出現了。」

擔任球評的退役網球名將韋蘭德對費爸的驚天逆轉秀讚不絕口。（資料照，歐新社）

而對於費爸此役罕見申請長時間傷停治療大腿內側，韋蘭德則認為美國黑馬桑德格倫其實並沒有過於輕敵，「雖然費德爾受傷，但我想桑德格倫絕對非常清楚，當你的對手受傷時，比賽不一定就會變得好打，尤其是當你的對手擁有超高人氣，而你一生卻可能僅有這次機會進入大滿貫四強的時候。」

最後韋蘭德也同情地說道：「我真的很為桑德格倫難過，因為費德爾沒有退賽，就算他看起來有點伸展不開，甚至還有一拐一拐的，但他就是有贏球的辦法，不管打出不同的球、掌握發球和網前攻擊的機會，總之就是能讓對手打到懷疑人生。」

美國黑馬桑德格倫原有機會闖進4強寫紀錄，但最後還是被費爸打到懷疑人生。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法