澳網》力退加拿大重砲收對戰10連勝 喬科維奇4強再碰費爸

喬科維奇直落三擊敗加拿大好手，4強將與費德爾上演頂尖對決。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園進入第2週，角逐男單第8冠的喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6：4、6：3、7：6（1），直落三擊敗退加拿大重砲手拉奧尼（Milos Raonic），接下來將與瑞士天王費德爾（Roger Federer）狹路相逢，爭搶決賽門票。

NBA傳奇球星布萊恩墜機驟逝，震撼世界體壇，喬科維奇在意外發生後就在社群軟體貼上自己與布萊恩的合照，同時在文中哀悼這位心靈導師與好友的逝世，今天在8強賽，還特別穿上繡有「KB」以及「8」、「24」字樣的外套，來致敬布萊恩。

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喬科維奇在外套上繡上字樣致敬布萊恩。（路透）

此戰喬科維奇從開賽就火力全開，開場就保住了自己3個發球局1分未失，首盤就以6：4拿下。第二盤喬科維奇依舊勇猛，先破3次拉奧尼發球局，取得3：1領先。拉奧尼雖然力保自己的發球局，但卻同樣未能破下對手發球局，盤末點回球掛網，拱手讓喬科維奇就以6：3拿下第二盤。

不料打到第三盤，喬科維奇的專注度似乎開始下滑，前兩個發球局都遇上亂流，不過拉奧尼也沒能在關鍵時刻壓迫喬帥，雙方一路保發激戰到4：4，此時喬科維奇疑似隱形眼鏡移位還請求暫停離場更換，拉奧尼之後雖然奮勇保發，但雙方戰到搶七後，喬科維奇不斷兩人擴大差距，打得拉奧尼毫無招架之力，最終就以7：6（1）贏球，拿下對拉奧尼10連勝，生涯第8度挺進澳網4強。

喬科維奇因為眼睛不適，跑去更換隱形眼鏡。（美聯社）

加拿大重砲手拉奧尼未能把握住機會，最後不敵喬帥，苦吞生涯對戰10連敗。（歐新社）

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