澳網》演超狂逆轉秀又寫新紀錄 費爸賽後卻爆氣：回家滑雪算了！

費德爾今上演驚天逆轉秀，但他受訪時卻對自己的表現很不滿。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士天王費德勒（Roger Federer）今在澳網8強大戰，面對非種子美國黑馬桑德格倫（Tennys Sandgren）卻上演驚天逆轉秀，生涯第15次晉級澳網4強，不僅拿下墨爾本公園的102勝，締造單項大滿貫奪勝最多場次紀錄，躲過7個賽末點逆轉更是他大滿貫賽生涯首遭，不過費爸對自己的表現相當不滿意，受訪時直言「若4強也打成這樣，還不如直接回家滑雪」。

在本屆澳網前費德爾在墨爾本公園已累積97勝，打進4強又再添5勝，個人在澳網已經拿下102勝，一舉超越自己在溫網創造的101勝，締造單一大滿貫取勝最多場次的紀錄。而他單場躲過7個賽末點，也追平自己17年前的紀錄，費德爾職業生涯迄有24場躲過賽末點取勝，但能挽回7個賽末點僅發生過2次，除了這場澳網比賽，上一次還是在2003年的在辛辛那提大師賽，而在他大滿貫賽征戰中，最多也僅在2016年溫網8強與西里奇（Marin Cilic）交手時躲過3個賽末點逆轉。

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費德爾此役的不可思議的逆轉秀，連退役名將韋蘭德（Mats Wilander）都讚嘆不已，不過費爸賽後卻稱自己只是比較幸運罷了，認為只要桑德格倫把握住其中一個賽末點，自己早就得打包回家了。

「我今天真的非常幸運，我只是盡量保持持續擊球，隨著比賽打下去，終於感覺自己狀態有比較好轉，那時所有的壓力好像都消失了，我也開始抓到自己的比賽節奏，」費德爾說道，「老實說我覺得自己有點不配拿下今天的勝利，但當然，能站在這裡我還是非常開心，畢竟這真是太不可思議了。」

而費德爾接下來在4強賽，將碰上強敵喬科維奇（Novak Djokovic），受訪時費爸也表示：「Novak（喬科維奇）絕對是奪冠的大熱門，他目前在這裡表現依舊相當出色，我們過去之前交手經歷過不少偉大的比賽，我希望到時候我的表現能比今天好，不然我乾脆回瑞士滑雪算了！」

費德爾4強賽的對手將是塞爾維亞名將喬科維奇。（法新社）

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