KOBE罹難》贏球談到布萊恩驟逝 喬帥哽咽淚崩（影音）

〔體育中心／綜合報導〕正在澳洲網球公開賽角逐男單第8冠的喬科維奇（Novak Djokovic），今在8強賽直落三擊敗退加拿大重砲手拉奧尼（Milos Raonic）闖進4強，而他賽後受訪當提到傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨墜機驟逝時，痛失心靈導師兼摯友的喬科維奇激動淚崩，一度難過到講不下去。

談到好有布萊恩驟逝，喬科維奇受訪情緒潰堤，哽咽流淚。（法新社）

布萊恩與13歲女兒昨在直升機事故中喪命，機上一共九人全數離難，震撼了全球體壇，喬科維奇昨除了在推特上表達對布萊恩哀悼外，今在8強賽賽前喬科維奇在進場時也特地將自己的綠色外套繡上黑色的「KB」和布萊恩的背號「8」、「24」，以及一顆紅色愛心，藉此致敬昨日殞落的籃壇傳奇摯友。

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喬科維奇昨上傳與布萊恩，悼念他的心靈精神導師。（圖片取自喬科維奇推特）

而今日賽後當被問到摯友布萊恩驟逝的心情時，喬科維奇最初穩住心情回答，不過接著突然語塞哽咽，講到一半情緒潰堤淚崩，現場也響起如雷的掌聲。



「我不知道我們還能夠說什麼，這真的太令人震驚了，他是史上最偉大的運動員之一，他不僅鼓舞著我，也鼓舞著世界上很多很多的人，」喬科維奇說道，「我很慶幸在過去的10年裡能與他相知相惜，當我需要建議和支持時，布萊恩總是會在那裡，他是我的良師益友，他與他女兒所發生的一切實在太讓人心碎了。」

值得一提的是，在訪問結束後，獲勝的選手慣例該在鏡頭上簽名，不過喬科維奇這次沒沒簽自己的名字，反而是寫上KB、Gigi、8、24，Love You，最後還再畫上愛心，藉此致敬自己驟逝的摯友。

喬科維奇賽後沒簽下自己的名字，反而寫下KB、Gigi、8、24，Love You等字，哀悼摯友。（圖片擷取自影片）

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