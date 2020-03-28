NBA》本季有機會角逐冠軍 公鹿球星表態希望復賽

公鹿球星米德爾頓（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎疫情在全美大爆發，導致NBA球季無限期停賽，對此公鹿球星米德爾頓（Khris Middleton）也非常渴望能夠復賽，期盼聯盟能盡快擬定出對策讓本季完美落幕。

在停賽前，公鹿以53勝12敗的戰績傲視全聯盟，加上雄鹿大軍完整的戰力來看，他們非常有機會角逐本季冠軍頭銜，因此米德爾頓自然而然的希望球季能夠復賽，他向《ESPN》記者Eric Woodyard表示，「我依然每隔一天就要保持自己的體態，不能讓自己的身材走樣，因為我們不知道停賽這件事會持續多久，我希望我們能以某種方式回到球場上，並繼續完成本賽季，但就如聯盟所言，他們正在盡一切可能，以確保本季不會浪費任何人的努力。」

請繼續往下閱讀...

米德爾頓本季累積55場出賽，場均得到21.1分、6.2個籃板、4.1次助攻，投籃命中率為49.9%、外線命中率達到41.8％、罰球命中率也有90.8％的高水準表現，非常有機會達標50-40-90俱樂部，也就是俗稱的「180俱樂部」。

值得一提的是，從《ESPN》的統計數據指出，單季場均超過20分，還能進入「180俱樂部」的球員歷史上僅有4位，分別是柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）以及2位退役名將諾威斯基（Dirk Nowitzki）和「大鳥」柏德（Larry Bird），尤其柏德有2季達成此紀錄，實屬不易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法