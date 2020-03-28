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MLB》停賽期享天倫之樂？眾球星忙著「欺負」兒子（影音）

2020/03/28 13:25

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐，大聯盟目前全面停擺，開打之日遙遙無期，許多球星把握機會享受天倫之樂，紛紛曬出與小孩相處的影片，不過從近期幾則動態看來，似乎不少球星都有在兒子面前炫耀球技的習慣。

繼日前勇士明星重砲佛里曼（Freddie Freeman）在自家後院對3歲的兒子查理（Charlie）毫不留情開轟後，近期又有兩名投手在小孩面前大展身手。

紅人隊球星葛雷（Sonny Gray）與5歲兒子岡納（Gunnar）一樣在自家後院打棒球，不過身為投手的他選擇站在打擊區，面對兒子偏高的來球，直接大棒一揮轟出圍籬，讓投球的岡納完全傻眼，拿著手套作勢要往爸爸身上砸，模樣十分逗趣。

海盜隊投手威廉斯（Trevor Williams）日前也曬出「在家開幕戰」的影片，只見他稱職扮演自己的角色、當起投手，但對面的打者是自己的兒子，想當然爾這名小選手當然揮不到他投過來的球，也讓威廉斯開玩笑寫道：「我準備要連續投27次三振了。」

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