NBA》年過40歲不服老！ 3屆年度最佳第六人渴望重返聯盟

3屆年度最佳第六人克勞佛德(右)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕上週剛過40歲生日的3屆年度最佳第六人克勞佛德(Jamal Crawford)仍未放棄重返NBA的機會,縱然目前球季因武漢肺炎肆虐停賽,但克勞佛德在受訪時自曝,自己依然保持著身形體態,就是希望自己苦等許久的合約能早日降臨在他身上,一圓重返球場的夢想。

克勞佛德在接受《SportsCenter》採訪時,再度強調自己可望重返NBA的想法,「我一直在訓練,就像我還在打球一樣,我每天都在持續鍛鍊,實際上我今天也不例外,我一直很喜歡打球,我知道我可以在某方面為球隊提供一些幫助。」

此外,克勞佛德也坦言,對於尚未得到任何球隊的青睞感到困惑,但自己依然保持樂觀態度,不會對目前的生活一直抱怨,「我認為這是雙贏的,我花了很多時間和家人在一起,可以看著孩子們跳舞,然後進行一些籃球訓練,我不會對別人有任何的怨言,每件事情會發生都有原因,希望我能有另一個機會回到球場,我確定我準備好了。」

克勞佛德上賽季效力太陽,總計出賽64場,場均得到7.9分、1.3籃板、3.6次助攻,投籃命中率達到39.7%,曾在台灣時間去年4月10日與獨行俠一役瘋砍51分,成為NBA史上單場轟破50分的最老球員。

"I've been training as if I'm playing. ... Hopefully I'll get another chance to get back out there."



—@JCrossover on wanting to return to the NBA pic.twitter.com/9PChn7t9MA