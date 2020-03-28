NBA》年過40歲不服老！ 3屆年度最佳第六人渴望重返聯盟

3屆年度最佳第六人克勞佛德（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上週剛過40歲生日的3屆年度最佳第六人克勞佛德（Jamal Crawford）仍未放棄重返NBA的機會，縱然目前球季因武漢肺炎肆虐停賽，但克勞佛德在受訪時自曝，自己依然保持著身形體態，就是希望自己苦等許久的合約能早日降臨在他身上，一圓重返球場的夢想。

克勞佛德在接受《SportsCenter》採訪時，再度強調自己可望重返NBA的想法，「我一直在訓練，就像我還在打球一樣，我每天都在持續鍛鍊，實際上我今天也不例外，我一直很喜歡打球，我知道我可以在某方面為球隊提供一些幫助。」

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此外，克勞佛德也坦言，對於尚未得到任何球隊的青睞感到困惑，但自己依然保持樂觀態度，不會對目前的生活一直抱怨，「我認為這是雙贏的，我花了很多時間和家人在一起，可以看著孩子們跳舞，然後進行一些籃球訓練，我不會對別人有任何的怨言，每件事情會發生都有原因，希望我能有另一個機會回到球場，我確定我準備好了。」

克勞佛德上賽季效力太陽，總計出賽64場，場均得到7.9分、1.3籃板、3.6次助攻，投籃命中率達到39.7%，曾在台灣時間去年4月10日與獨行俠一役瘋砍51分，成為NBA史上單場轟破50分的最老球員。

"I've been training as if I'm playing. ... Hopefully I'll get another chance to get back out there."



—@JCrossover on wanting to return to the NBA pic.twitter.com/9PChn7t9MA — SportsCenter （@SportsCenter） March 28, 2020

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