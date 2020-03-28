大專棒聯》受疫情衝擊 U18世界盃MVP今年恐難旅外

開南余謙。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕原定今天在三重球場進行的兩場大專棒球聯賽四強賽因雨延賽，明天下午一點文化大學對開南大學，下午五點國體大對嘉義大學，贏家取得後天冠軍戰門票。

開南大一強投余謙為去年U18世界盃大會MVP，這屆大專棒球聯賽最快球速150公里，未來目標旅日或旅美打球，他說，希望今年就能旅外，不過受武漢肺炎疫情影響，要在今年出去可能比較困難，自己心態上要調適。

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身為U18世界盃奪冠功臣，又拿下大會MVP，余謙坦言剛開始壓力很大，會在意外界眼光，升上開南心理層面成長很多，教頭郭李建夫會以過來人經驗教導他。

郭李建夫過去是旅日強投，指導余謙投球技術和心態成效不在話下，余謙認為，上大學比較懂得運用下半身力量投球，最近狀況較順，雖然能投到150公里，但均速還不夠好，這點要加強。

開南總教練郭李建夫。（記者劉信德攝）

三重棒球場場地積水，出動工作人員舀水、吸水，但雨勢不斷，主辦單位宣布比賽延期。（記者劉信德攝）

三重棒球場場地積水，出動工作人員舀水、吸水，但雨勢不斷，主辦單位宣布比賽延期。（記者劉信德攝）

三重棒球場場地積水，出動工作人員舀水、吸水，但雨勢不斷，主辦單位宣布比賽延期。（記者劉信德攝）

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