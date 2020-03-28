大專田徑》奧運延期打亂計畫 林家瑩：不能請假可能退休

林家瑩在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站公開女子組鉛球決賽，推出14.25公尺的成績。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕全國大專院校田徑公開賽今上午在大雨中登場，台灣鉛球女子紀錄保持人「阿牛」林家瑩，今繳出14公尺25奪下銀牌，對於奧運延期，她表示，由於之前是向國北教大請假訓練，若沒辦法繼續請假，也可能會就此退休，卸下國家隊戰袍。

37歲的林家瑩曾在2008年、2012年參與奧運，為了想在退休前再度登上奧運舞台，她自去年向學校請假，前往國訓中心訓練，而她仍有機會透過協會徵召出賽。

請繼續往下閱讀...

不過受到武漢肺炎疫情影響，奧運延期，讓林家瑩能否參賽出現變數，「我的調訓期只到今年7月，也得看之後比賽時間還有國際田總的取得資格辦法出來，才有辦法決定。」

隨著疫情持續延燒，國內外賽事紛紛延期、取消，林家瑩表示，現階段仍舊按表操課，不管有沒有比賽，先把自己準備好，這段期間學校願意讓她請假訓練，已經心存感激，「當然還是很希望可以參加奧運，讓自己的國手生涯有個好的結束。」

林家瑩在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站公開女子組鉛球決賽，推出14.25公尺的成績。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法