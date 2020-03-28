大專棒聯》朱育賢弟弟肩傷缺陣 文大只剩5名投手可用

文大投手姚杰宏。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕108學年度大專棒球聯賽，文化大學強勢挑戰三連霸，不過文大去年至少有十幾名投手可運用，目前陣中只剩5名投手，讓教頭廖敏雄大嘆調度困難。

廖敏雄表示，去年球隊還有十幾名投手，但「心臟很強」的終結者蘇俊璋，下勾潛水艇投手張喜凱，左投曾柏融都報名中職選秀被球團指名，劉致榮也被波士頓紅襪簽走，一口氣少了多名即戰力投手。

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廖敏雄指出，陣中還有幾名投手受傷，大專棒球聯賽無法再登板投球，其中朱育賢弟弟、現就讀大四的朱育霖右肩傷勢不輕，未來可能難再投球，張梓軒動左手肘韌帶置換手術，只剩姚杰宏、李承風、楊杰恩、王泓勛、高偉強等5投可用。

朱育霖右肩傷勢不輕，未來可能難再投球。（資料照，記者陳志曲攝）

雖然投手戰力不足，不過廖敏雄未來布局已有藍圖，他說，「今年有找一批高中畢業投手，總共9人，他們雖然在青棒不算頂尖，但質都很好，我們新聘一名重量訓練教練，他自費20幾萬元去學，觀念滿新的，和以往文化大學的重訓內容有所不同，希望透過重訓提升他們的球速，有信心將這9名投手球速增加到145至150公里。」

文大總教練廖敏雄。（記者劉信德攝）

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