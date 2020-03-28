大專田徑》雨中出賽不再成障礙 林祐賢百米達標世青

國立體育大學林祐賢在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站大專男甲組200公尺決賽，跑出21.58秒的成績。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕青奧國手林祐賢擺脫前年左腿肌腱撕裂的嚴重傷勢，本季開季成績亮眼，不只成功達標100公尺、200公尺亞青，昨他在全國專院校田徑公開賽100公尺跑出10秒41摘金，刷新個人最佳，成功達到今年世青賽參賽標準；今天則在200公尺決賽則跑出21秒58，拿下第3名。

高中時期開始在田徑場上嶄露頭角的林祐賢，前年參加全國中等學校錦標賽時，不慎造成左腿肌鍵撕裂，休養了9個月才重返賽場。回憶當時受傷情況，林祐賢說：「那場比賽也是下大雨，跟這次一樣。」

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這次大專盃又碰上大雨，林祐賢坦言，前一晚心情有些焦慮，但他告訴自己不需要想太多，把比賽當訓練，別過於苛求。最終林祐賢在100公尺決賽跑出10秒41，成功達標世青，也一舉把個人最佳推進0.2秒，他說：「有點出乎意料，跑完當下直接尖叫。」

林祐賢傷癒後本季逐漸找回身手，他在港都盃、青年盃先後達標200公尺及100公尺亞青參賽標準，不過因為武漢肺炎疫情，曼谷亞青賽取消，7月登場的世青賽則是延期，他表示，心情當然有點失望，但明年還有世大運跟亞錦賽可以努力，把目標放遠一點。

此外，林祐賢提到這次跑出10秒41後，接下來要挑戰教練潘柏宇10秒39的紀錄，他笑說：「我告訴他，給我1年的時間，我一定要打敗你。」

國立體育大學林祐賢在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站大專男甲組200公尺決賽，跑出21.58秒的成績。（記者陳志曲攝）

國立體育大學林祐賢在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站大專男甲組200公尺決賽，跑出21.58秒的成績。（記者陳志曲攝）

國立體育大學林祐賢（中）。（記者陳志曲攝）

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