MLB》不滿費爾斯揭弊 前太空人捕手嗆聲：將會遭報復

〔體育中心／綜合報導〕運動家投手費爾斯（Mike Fiers）揭露太空人違法偷暗號作弊一事，卻也讓部分太空人球員不滿。前太空人捕手蓋提斯（Evan Gattis）就在推特上發文嗆，費爾斯將會遭到報復。

費爾斯揭發太空人作弊案後，不少人讚賞他的勇氣、更視他為英雄，他在今年春訓首次登板後，獲得球迷大聲歡呼，還有人高舉「費爾斯選總統」的標語表達支持。但包含退役名將「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）、馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）卻批評費爾斯，認為他應該在2017年當時就發聲。

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蓋提斯今在推特上PO出一張有著費爾斯的畫像，上面寫著「告密者將會遭到懲罰。」（snitches get stitches），意即費爾斯將遭到報復。有外國球迷批評蓋提斯太誇張，「我很後悔曾是你的粉絲」，也有球迷酸：「蓋提斯：驕傲的作弊仔」。

現年33歲的蓋提斯在大聯盟待了6年，效力過勇士、太空人，是2017年太空人奪冠成員之一，該年他在例行賽有12轟、55分打點、打擊率0.263。蓋提斯於2018年賽季也有25轟、78分打點、打擊率0.226成績，但他上季沒有待在大聯盟舞台。

前太空人捕手蓋提斯。（資料照，法新社）

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