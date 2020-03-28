日職》阪神公布藤浪等選手確診武漢肺炎 有OB不認同

阪神虎投手藤浪晉太郎成為日職首名確診新冠肺炎的選手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎投手藤浪晉太郎成為日職首名確診新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）的選手，而阪神虎全隊至今共有3人確診，恐會影響日職的開幕戰。一名阪神OB表示，認為實名報導會對確診選手、甚至其家人造成困擾。

藤浪晉太郎本身沒有症狀，因嗅覺異常就向球隊報告，最後被檢測出確診新冠肺炎，此舉獲得多數日本球迷讚賞。另兩名選手則出現嚐不出味增湯味道的症狀，最後也確診。阪神虎球團表示，包含確診的3名選手在內，有7名球員和5名非球團人士，共計12人於本月14日聚餐，外界也好奇若這4名選手一旦確診，球團是否會公布姓名。

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《東京體育》報導，一名阪神OB表示，阪神隊以外的棒球界人士出現感染的情形，只是時間上的問題。他認為，以後球界出現確診者，應避免公開選手的名字，「即使是職業選手，應該被報導『幾歲的選手、工作人員』等方式就足夠了。」

該名OB認為，未來只有12支球團統一發布就行，這次藤浪晉太郎有意願公開，願以實名被報導，但也有家人的選手們，可能擔憂有上學的小孩子會受到影響，應該要考慮這些部分。

有日本網友認為，實名公布是不得以的方式，因為感染途徑不明，所以在公布後，讓有接觸的相關人員各自採取對應措施。這不是談私生活受影響、小孩可能被虐待等話的時候，正因為有這樣的隱瞞，感染才會逐漸蔓延。

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