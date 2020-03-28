中職》岳家三兄弟在中信合體？ 春季聯賽是關鍵

開南大三游擊手兼投手岳少華。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕開南大三游擊手兼投手岳少華，他的哥哥岳東華、弟弟岳政華目前都效力中信兄弟，且都是選秀首輪指名、簽約今520萬元加盟，岳少華表示，目前還沒決定是否投入今年中職選秀，要看接下來成棒甲組春季聯賽表現而定。

岳家三兄弟的爸爸是興農牛迷，媽媽則是兄弟象迷，受愛打壘球的老爸影響，三兄弟迷上棒球，以前全家會去羅東運動公園棒球場看中職比賽。

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和哥哥、弟弟不同，岳少華國小踢足球，並沒有參加少棒隊，他回憶道，「我讀小六的時候，有一次被帶去參加哥哥球隊拿到關懷盃冠軍（宜蘭三星青少棒）的慶功宴，他球隊教練就問我要不要打棒球，我就說好。」

岳少華到三星青少棒才接受科班訓練，起步較晚，青棒留在當地中道中學發展，大學升上開南，他表示，青少棒、青棒都守游擊，直到大二才在總教練郭李建夫建議下練投，「我打擊沒有很好，算是守優於攻的游擊手，如果要打職棒，以投手身分挑戰會比較有未來性。」

岳少華國手資歷一片空白，業餘時期不如常打國際賽的岳東華，和去年U18世界盃奪冠的岳政華來得出名；岳少華最快球速約140公里出頭，由於專職練投時間不長，還有很大成長空間。

若未來有機會進軍中職，岳少華說，只要有球隊指名就好，不一定要進中信、三兄弟並肩作戰。

岳東華在中信兄弟穿98號球衣，岳政華選92號，日前岳東華受訪開玩笑說，「以後少華如果來兄弟選95號的話，這樣就92、95、98加滿了耶，哈哈。」

中信兄弟岳東華。（資料照，記者林正堃攝）

中信兄弟岳政華。（資料照，記者黃志源攝）

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