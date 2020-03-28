武漢肺炎》中國國腳武磊談疫情 「出了國之後更愛國」

中國國腳武磊。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力於西甲西班牙人的中國國腳武磊，上禮拜確診感染武漢肺炎，不過由於症狀較輕微，目前已無任何不適，近期受訪時他也坦言並不擔心武漢肺炎會因此影響自己的職業生涯，同時還有感而發地表示：「出了國之後更加愛國。」

談起目前的狀態，武磊表示：「我的身體狀況非常不錯，症狀基本上都已經消失了。像我這種症狀較輕微的人，其實完全沒有必要擔心吧，對我之後的職業生涯也完全沒有影響。」

請繼續往下閱讀...

「可能之前對這個病毒也不是有很充分的認識，雖然說現在我的症狀沒有了，已經完全消失了，但是我覺得還是需要靜養一段時間，把整個身體的機能去調整到最好的狀態，然後再去慢慢地開始進行訓練。」武磊補充。

值得一提的是，武磊認為西班牙政府一開始並不重視疫情，並認為這一年出國的感受是讓自己更愛國。「剛開始西班牙大多數人對這個病毒沒有特別重視，早期很多華人和留學生開始戴口罩，但更多的當地人把這個病毒當做普通的流感。」

「然後這次的疫情，我們當地的華人和留學生確實做得非常好。在剛開始國內比較嚴重的時候，他們都在採購一些物資，包括防護用具去寄到國內，包括我們的俱樂部也是在想方設法去聯繫，也捐了很多物資。確實是，出了國之後更加愛國，這也是我這一年出國的感受。」

武磊。（資料照，路透社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法