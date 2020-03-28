棒球》韓職球員戴口罩打比賽 讓外國網友們驚呆

This is quite a sight. The Lotte Giants, of the Korean Baseball Organization, are playing an intrasquad game right now. And a number of players on the field are doing so wearing masks.



The game is streaming live here: https://t.co/mFz3ssghPe pic.twitter.com/eeztu6QB6V — Jeff Passan （@JeffPassan） March 28, 2020

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，武漢肺炎）擴及全球，讓各大職業運動賽事陸續停擺。近期南韓的疫情獲得控制，韓職球隊樂天巨人今天進行隊內練習賽，為了防範病毒傳播，部分球員和教練都戴起口罩打球，讓外國網友相當驚訝。

樂天巨人練習賽影片請點此

樂天巨人在這場隊內練習賽中，部分教練、裁判都戴口罩，還有選手戴口罩上場打擊，種種景象讓外國網友大開眼界。

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ESPN名記者帕森（Jeff Passan）就在推特上發文說，「這是個壯觀的景象，韓職樂天巨人在打一場隊內賽，部分球員在球場上戴起口罩。」不少外國網友紛紛表示，「這是運動？」、「如果大聯盟也這樣做感覺很酷」，但也有人發現部分選手戴口罩沒有遮住鼻子，「戴口罩露出鼻子，那戴口罩就沒有用處了。」

前大聯盟韓裔美籍捕手崔炫（Hank Conger）、現為樂天巨人教練團成員，也在下方留言說，「不要討厭戴口罩的...。」

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