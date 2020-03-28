足球》回家隔離照買3億超跑 C羅有錢就是任性

葡萄牙人氣球星C羅。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕有錢人的生活，往往就是這麼樸實無華，且枯燥。武漢肺炎疫情延燒，歐洲職業足壇慘遭波及而停賽，返回葡萄牙自主訓練的人氣球星C羅（Cristiano Ronaldo），先前「奢華隔離」時照樣買了一輛全球限量的超跑來打發時間，據英國媒體《太陽報》爆料，這台布加迪新歡花了C羅850萬英鎊（約3.2億台幣），目前全球僅有10輛。

儘管義甲目前西線無戰事，正在家鄉馬德拉島調整休養的C羅，並未直接證實這項傳聞，但經歐洲媒體與布加迪超跑廠商連繫後，官方並未否認多金買家就是C羅，還順便宣傳這10輛限量超跑，素以優雅和精雕細琢的美感而聞名，堪稱當今車壇藝術精品，預計明年才能交車。

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C羅光是去年的年薪，就高達3100萬歐元（約10.49億台幣）！還有與運動品牌NIKE合作等各式天價廣告代言，而喜歡蒐集豪華名車的他，去年就已成為全球唯一一輛布加迪超跑La Voiture Noire的主人，當時車價高達1100萬歐元（約3.72 億台幣）。

這台布加迪新歡花了C羅850萬英鎊（約3.2億台幣）。（資料照，彭博）

C羅喜愛蒐集名車。（圖片取自C羅IG）

C羅喜愛蒐集名車。（圖片取自C羅IG）

C羅喜愛蒐集名車。（圖片取自C羅IG）

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