MLB》劉致榮驚傳感染武漢肺炎？ 經紀公司嚴正駁斥

劉致榮。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕近日網傳紅襪旅美球員劉致榮感染武漢肺炎，今天晚上其所屬經紀公司發出聲明稿，嚴正駁斥不實傳聞，聲明稿如下:

1. 劉致榮自3月18日返國後，一直處於居家檢疫的狀態，更沒有離開檢疫住所一步。原本我們還要返台接機的，也被劉致榮以基於安全考量婉拒了。

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2. 劉致榮返台行程，一路從搭乘檢疫車輛及司機名稱，到進飯店的過程，基於審慎，都有詳實記載下來，未來如衛生相關單位需要，我們可隨時提出供追蹤，不會有隱瞞情事發生。

3. 我們相信在美國的球團及台灣衛生單位的處理現階段疫情訊息，都採取高度個資保護的原則，日後如不幸有相關情事生，也會以球團正式聲明及檢疫單位的聲明為依據，以免我們逾越權限，造成不必要困擾。

因此，對於是否有同名同姓的朋友不幸確診，造成而這幾天的傳言?或者因此傳言而造成同名同姓之他人困擾？僅代表劉致榮在此向大家澄清………致榮還在正常的居家檢疫當中，並無確診、趴趴走、甚至病危情事！請大家不要以訛傳訛。

檢疫中的劉致榮十分感謝大家的關愛，然而一路從去年的簽約前談判過程、確認簽約金金額、退出12強國家隊、與紅襪隊的簽約儀式、短暫春訓期間也沒有照片、低調出國及返台都不安排送機接機，一如劉致榮不吃油炸物不喝酒不抽菸，不喝手搖飲料不愛甜食的生活態度，能低調就不會打擾別人的高度自律要求，也是我們在處理流傳好幾天的傳言所持的態度，如果因此造成大家困擾，在經與劉致榮通電話取得同意後，先在此代他向大家致歉。

劉致榮這一趟回來，除了躲避疫情外，也添加了一些家庭事務要處理，鬍子也留了起來，接下來要急起直追這一個多月來荒廢近一半時間在檢疫的體能自主訓練，我們會適當時間安排劉致榮與大家見面，急於假日晚上發澄清聲明，情非得已！

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