NBA》過目不忘的驚人記憶力 詹皇：是天賦也是詛咒

詹姆斯擁有超強記憶力，讓外界和隊友嘖嘖稱奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在球場上的統治力依舊驚人，在NBA打滾17年仍是聯盟第一人，他的籃球智商和超強記憶力無人能比，詹皇日前受訪時坦言這是天賦，也是一種詛咒。

詹姆斯的「影像記憶」十分驚人，他可以清楚記得在場上的每一幕，受訪時幾乎能講出每個攻守回合的球員站位和細節，讓外界和隊友嘖嘖稱奇。詹姆斯近日接受運動畫刊（Sports Illustrated）訪問時表示，自己從小就常常被問起，怎麼還能記得哪場比賽的過程或是戰術，不過自己當時還小並不知道這是什麼，直到長大後才發現這是一種天賦。

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雖然出色的「影像記憶」對於詹皇的籃球生涯有一定的幫助，但在生活上卻不是好事，詹姆斯坦言，小時候的痛苦回憶歷歷在目，像是靠糧食券過活，5歲到8歲3年間和母親搬過12次家。

「我年輕的種種，有一部分我想忘掉，」詹姆斯表示，但也是這樣的一切造就了現在的他，這種能力是一個特別的存在。

詹姆斯本季出賽60場，場均繳出25.7分、7.9籃板，場均10.6次助攻高居聯盟助攻王，率領湖人打出49勝14負，坐穩西部龍頭寶座。

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