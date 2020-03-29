NBA》曾致電招募「飆風玫瑰」 活塞傳奇球星自曝對話內容

活塞隊傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞隊傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）近日在節目上爆料，自己曾在去年夏天致電招募「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），最終也如湯瑪斯所願，羅斯選擇和活塞簽約，湯瑪斯也在節目上公開兩人的談話內容。

活塞球星「飆風玫瑰」羅斯（左）。（資料照，法新社）

在前NBA球員理察森（Quentin Richardson）與麥爾斯（Darius Miles）共同主持的《Knuckleheads》節目中，最新一集的來賓邀請到退役名將湯瑪斯，湯瑪斯也透露早在羅斯和活塞達成共識前，自己就曾致電給羅斯過，並大方分享兩人在電話中的對話內容。

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湯瑪斯表示，「在羅斯去底特律之前，我打過電話給他，向他說了W.羅賓森（Will Robinson）對我說過一模一樣的話，你永遠不會比在底特律時得到的愛更多了，還有底特律的人們回應你和愛你的方式，你在其他地方再也無法感受到這種愛了，嘿老兄，這裡沒什麼理由讓你不喜歡的。」

羅斯本季披上活塞球衣後，重拾以往年度MVP的身手，目前累積50場出賽，場均得到18.1分、2.4個籃板、5.6次助攻，投籃命中率為49％、外線命中率則是30.6％。

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