NBA》不是投籃！ 「閃電俠」分析柯瑞這點最可怕

魏德在與勇士隊的生涯最終戰與柯瑞交換了球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕談到勇士隊明星，浪花兄弟之一的柯瑞（Stephen Curry），大部分的人都會認為柯瑞的投射技巧是他最強大的武器，不過「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）卻分享了自己的觀點。

柯瑞的三分投射技巧帶領了聯盟開啟「大三分時代」，他自己也是聯盟單季三分球進球數的保持人，以及史上單場三分進球數第二高的球員。柯瑞生涯累積2495記三分，預計很快就有機會超越「大嘴米勒」（Reggie Mille）與「雷槍」艾倫（Ray Allen），成為史上三分進球數最多的球員。

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然而魏德卻認為，柯瑞最強的地方並不是他的投籃，而是當他手上沒有球的時候。魏德在自己的IGLive直播時談到了柯瑞說：「所有人都在講柯瑞的投射跟掌控球的技巧，很明顯柯瑞能投籃...，不過他最強大的點在於他從未在無球時停下自己的腳步，他在把球交給其他人時就是他最危險的的時候。這聽起來很瘋狂對吧？因為他在持球的時候就已經幾乎無人能防了，但他在無球時，就像是漢彌爾頓（Richard Hamilton）以及艾倫一樣地跑動...那就是他最可怕的時候。」

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