NBA》回首KD加盟打造宇宙勇 柯爾認證執教過最強勇士

勇士在2016-17球季奪得冠軍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今日接受《聖荷西信使新聞報》記者Wes Goldberg採訪時提到，2016-17賽季的勇士是他認為執教灣區大軍以來的最強陣容，其很大原因在於「KD」杜蘭特（Kevin Durant）的加盟讓原本陣容就非常華麗的勇士更加「無解」，最終勇士在該賽季也復仇騎士成功抱走冠軍金盃。

杜蘭特在2016-17球季從雷霆轉戰勇士，讓陣容強大的勇士更加星光熠熠，在和柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）等人激發出彼此間的化學效應下，灣區大軍在例行賽打出傲人的67勝15敗戰績，更令人驚豔的是，他們在季後賽僅僅吞下1場敗仗，就是在冠軍賽第四戰輸給騎士，幾乎是以「碾壓」對手的狀態奪得冠軍。

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勇士主帥柯爾。（資料照，法新社）

對於總教練柯爾來說，他也認證該賽季是他執教勇士以來的最強陣容，「這是充滿天賦的組合，我擁有許多的球員在場上的攻守兩端都有非常出色的能力，以及球隊一年前在總決賽失利的決心，加上杜蘭特很渴望贏得生涯首座冠軍，一切讓我們贏球的元素都混合在一起。」

此外，柯爾也提到，縱然勇士對杜蘭特來說是陌生的球隊，但球員彼此間的磨合非常快速，「這對他來說是全新的球隊，所以作為一個團隊來說，我們都感到陌生又興奮，但這不會使我們感到分心，我們就只是打好自己的籃球。」

杜蘭特生涯效力勇士的第一季出賽62場，場均得到25.1分、8.2個籃板、4.8次助攻，投籃命中率高達53.7%，是勇士該季場均得分次多的球員，輸給柯瑞的場均25.3分。

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