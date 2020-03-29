武漢肺炎》「甚至沒機會告訴母親...」活塞大前鋒不滿病情遭洩

活塞隊大前鋒確診武漢肺炎的消息遭洩漏，他本人對此感到不滿。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞大前鋒伍德（Christian Wood）是NBA第三位確診武漢肺炎病毒的球員，近日傳出他的身體已經幾乎完全康復，但他卻相當不滿自己的病況被攤在陽光底下。

伍德在是爵士隊雙星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與後衛米契爾（Donovan Mitchell）都確診武漢肺炎陽性後，被爆料出確診的第三人。而在他們之後的所有球員，除非自己出面坦承，如：杜蘭特（Kevin Durant）與史馬特（Marcus Smart），不然後都會受到保護，不會被揭露身分，伍德對於自己的隱私沒有受到相同的保護感到不滿。

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活塞教練凱西（Dwane Casey）向《ESPN》記者麥克穆林（Jackie McMullin）表示，伍德對於自己沒有受到健康保險可攜與責任法的隱私規則保護感到不悅。凱西指出，在病情被洩漏的當下，他跟伍德都感到相當困惑，伍德很不滿他自己的名字被洩漏出去，因為他並沒有打算要公諸於世，而最糟的部分是，在病情被洩漏之前，他甚至還沒有機會告訴自己的母親。

「我對此非常不高興，我告訴了我的員工們，這是不專業的行為，這不應該再次發生，這對我們的球員並不公平。」凱西說道。

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