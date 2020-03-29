武漢肺炎》新協議大幅縮減選秀輪次 「吸血鬼經紀人」不爽開嗆

知名經紀人波拉斯對於選秀輪次縮減感到不滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟與球員工會為因應武漢肺炎疫情延燒，於賽事停擺時討論出最新的協議，其中關於今年選秀會的政策讓知名經紀人波拉斯（Scott Boras）相當不滿，認為這個決定將傳遞錯誤的訊息給年輕球員，並讓他們毫無選擇。

聯盟與工會最近的協議中，關於選秀方面的改變為聯盟可以將2020年的選秀會從50輪縮減為5輪，2021年可以縮減為20輪，同時國際新秀的簽約期限也將延期。

請繼續往下閱讀...

波拉斯在《今日美國》上抨擊，球隊老闆對那些對棒球充滿熱情的年輕人做出如此決定，應該要好好審視自己的良心，因為縮減選秀輪次會使得更多年輕人進入大學，基本上任何一個沒有進入選秀前200名的人都將重返學校。

波拉斯表示，他自己是大學教育的支持者，所以他希望那些孩子能夠獲得良好的教育，但困擾他的點在於，那些預計在五輪中被選中的球員他們應該獲得的獎金，消息指出球員在2020被選中後只能拿到10萬的簽約金，剩下的錢將在2021與2022年的七月延遲支付給他們。「現在他們將這些獎金凍結兩年，然後還會延遲支付給他們。」

波拉斯認為，在現在的狀況與環境下，選秀的狀態不應該做出更動。他認為聯盟與工會的舉動正在向那些待選球員傳遞一個訊息：「你們是大聯盟的繼子。」而且球團有可能只是為減少那600萬美元選秀金的些微支出而選擇縮減選秀輪次，這點讓他十分不滿。

波拉斯分析，減少選秀輪次也會影響到球團的運作。他表示，球隊需要至少10輪左右的具有天分的球員來填補小聯盟的陣容。第六輪的高中球員可以是個好選手，第八輪的大學球員也可以是好選手，他們都有機會變成全明星球員，但他們現在都得回到學校了。「說真的，我們沒有給那些球員更多的選擇。」波拉斯說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法