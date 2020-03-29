武漢肺炎》經營球隊太失敗 尼克老闆確診竟讓球迷超開心？

多蘭確診武漢肺炎。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕尼克隊老闆多蘭（Jim Dolan）今天確診武漢肺炎，成為首位確診的美國職業運動球隊老闆，好消息是他的症狀很輕微，同時也已經進行隔離，並將以視訊方式處理公事。但卻有許多尼克隊球迷在多蘭確診的消息下大肆嘲諷他，指出這是尼克隊的勝利。

多蘭治理的尼克隊時常做出奇怪行為，本季最為人詬病應屬球團將死忠尼克球迷、得過奧斯卡獎的名導演史派克李（Spike Lee）給趕出球場，讓這位多年季票擁有的導演揚言本季不再看比賽，當時史派克李更認為自己被多蘭給羞辱。

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除此之外，尼克隊最近幾個球季的戰績始終一蹶不振，球團的用人政策與交易都被指出與老闆有關，球迷也相當希望多蘭能夠把球隊賣掉。但由於紐約有著得天獨厚的優勢，讓他們的主場麥迪遜花園廣場總是人氣不墜，球隊價值近幾年都是聯盟龍頭。因此雖然曾傳出過多蘭打算賣掉球隊的消息，卻都僅只聞樓梯響。

球迷對於這位老闆自然是相當不滿，在今天多蘭爆出確診武漢肺炎後，最多的留言並不是祝福他能夠早日康復，而是諸如：球隊終於贏了，至少他做了些正面（Positive，與檢測陽性同字）的事情，以及「雖然我不會說我很高興，但...」，也有許多不是尼克球迷的網友貼文表示，「尼克球迷現在一定很爽」，顯見這名老闆在經營球隊上有失敗。

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