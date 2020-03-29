NBA》現役最難防守3位球員 湖人卡盧索點名詹皇

湖人後衛卡盧索（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人替補後衛卡盧索（Alex Caruso）今日接受《CBS Sports》記者Evan Daniels採訪時，被要求指出NBA現役最難防守的3位球員，對此卡盧索也大方回答這項問題，並隨即給出3個答案，分別是隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以及籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）。

湖人球星「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）

卡盧索隨後也對自己的答案做出解釋，「杜蘭特是其中之一，他在你面前的投射能力有時根本無法阻擋，這使他的錯位攻擊（Mismatch）變得更加瘋狂，接著我會說詹姆斯，毫無疑問我會把他放在我的名單中，然後我認為厄文也是其中一員，就是因為他可以得很多的分數，加上他扮演進攻終結者的能力非常棒，即使你站在他面前阻擋，他仍然有機會進球。」

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事實上，卡盧索所選的這3位球員都是當今聯盟的一時之選，他們3人的得分能力皆是有目共睹，生涯更是戰功彪炳，除了都擁有冠軍戒指外，也是明星賽、國家隊的常客。

籃網雙星厄文（右2）、杜蘭特（右1）。（資料照，美聯社）

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