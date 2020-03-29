印度聯賽》他們與冠軍的距離？ 暴龍自製小戴「社交疏離」照

暴龍隊在IG上張貼冠軍小戴與其他球隊的社交疏離照。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎疫情嚴重衝擊體壇，台灣羽球一姐戴資穎不僅帶頭響應防疫活動，今天也在臉書上貼出一張班加羅爾暴龍隊自製的小戴冠軍「社交疏離」照，讓網友在無球可看的情況下也能會心一笑。

在武漢肺炎的防疫手段當中，「社交疏離」是一件相當重要的事情，因為只要待在家中或盡量不與人接觸，就能夠降低被傳染的風險。

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第5屆印度羽球超級聯賽（Premier Badminton League，簡稱PBL），由戴資穎率領的班加羅爾暴龍隊順利拿下冠軍達成二連霸，他們就自製了一張其他球隊與冠軍的「社交疏離」照，幽默地炫耀他們完成奪冠霸業。小戴的粉絲專頁也轉貼了這張照片，順便提醒大家社交疏離的重要。

由於武漢肺炎疫情衝擊，多站世界巡迴賽取消或延期，同時影響到小戴在馬來西亞站新加坡公開賽的積分，若不凍結排名，小戴將在4月7日失去球后頭銜。世界羽聯（BWF）近日也開始就奧運資格賽方面討論出公平的解決方案，並考慮是否要凍結世界排名積分。

戴資穎日前在全英賽奪冠回台後，遵循規定進行14天的居家檢疫，戴資穎與國家隊其他選手在日前進行了病毒檢測，全體都呈現陰性，無人染疫。

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