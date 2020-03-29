NBA》活塞名將評史上最佳5人 無任何現役球員

活塞退役名將「微笑刺客」I.湯瑪斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞退役名將「微笑刺客」I.湯瑪斯（Isiah Thomas）近日在節目上點評自己心中的史上最佳5人，在湯瑪斯的榜上名單中，包括被譽為「籃球之神」的喬丹（Michael Jordan）以及「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）皆上榜，不過並沒有任何的現役球員。

I.湯瑪斯近日受邀參加由前NBA球員理察森（Quentin Richardson）與麥爾斯（Darius Miles）一同主持的《Knuckleheads》節目，在節目上，I.湯瑪斯被2位主持人問及，自己心目中的最佳5人是哪些球員？I.湯瑪斯也隨即講出自己的榜上名單。

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傳奇球星「籃球之神」喬丹。（資料照，路透社）

I.湯瑪斯認為史上最佳5人分別是喬丹、賈霸、魔術強森（Magic Johnson）、「大鳥」柏德（Larry Bird）以及「J博士」 厄文（Julius Erving）。此外，I.湯瑪斯也強調，雖然在球員生涯中和喬丹有著激烈的競爭，兩人也時常在場上互別苗頭，但他仍非常敬重喬丹，一定會把喬丹放進自己的名單上。

I.湯瑪斯在NBA13年的生涯全數獻給活塞，生涯場均得到19.2分、3.6籃板、9.3助攻，擁有2枚冠軍戒指，並於1989-90賽季榮獲冠軍賽MVP，同時12次入選全明星賽，在高掛球鞋後，於2000年入選籃球名人堂。

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