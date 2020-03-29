中職》新莊本季首戰 富邦悍將「無球迷」應援

受武漢肺炎影響，中職開幕戰幾乎確定「關門打」。29日舉行的熱身賽，富邦吉祥物面對無人的觀眾席排練加油舞。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕今天富邦悍將回自家主場新莊，和中信兄弟自辦熱身賽，除了球員熱身，富邦悍將行政團隊也提前規劃，在未來球迷無法入場的狀況下，該如何營造應援氛圍，富邦悍將吉祥物Frankie則敬業的在場邊為球員加油。

因武漢肺炎疫情，中職目前和各縣市政府爭取至少閉門比賽，若4月11日如期開打，預期將無法讓球迷進場，這也讓各隊應援團隊大傷腦筋。

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富邦悍將賽前測試音效，就播放「球迷喊聲版」球員應援曲，把原本該是球迷吶喊的歌詞，事先以錄製好的聲音代替。富邦悍將吉祥物Frankie則「照常上工」，不時對鏡頭比動作。

無球迷應援，富邦悍將吉祥物Frankie敬業的在場邊為球員加油。（記者林宥辰攝）

無球迷應援，富邦悍將吉祥物Frankie敬業的在場邊為球員加油。（記者林宥辰攝）

無球迷應援，富邦悍將吉祥物Frankie敬業的在場邊為球員加油。（記者林宥辰攝）

受武漢肺炎影響，中職開幕戰幾乎確定「關門打」。29日舉行的熱身賽，富邦吉祥物面對無人的觀眾席排練加油舞。（記者羅沛德攝）

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