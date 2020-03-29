NBA》武漢肺炎讓荷包大失血！ 快艇粗估虧損3億

快艇老闆波爾默。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA球季因武漢肺炎肆虐被迫停賽，這也讓各球團頓時失去門票、周邊商品等等收入，導致球隊虧損的開始，快艇老闆波爾默（Steve Ballmer）就在受訪時坦言，快艇在這波經濟衝擊下，粗估至少損失1000萬美元（約3億台幣）。

快艇老闆波爾默近日接受《彭博社》採訪時表示，礙於武漢肺炎造成球季停擺的關係，球團即將要遭受嚴重的經濟損失，「這回損失將是8位數，在球季復賽之前，我們將要開始計算本季會是賺錢還是虧損，但對我們來說，這肯定會是8位數的損失。」

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此外，波爾默也提到，這不僅是少了門票收入的關係，因為顧及自家員工的生計問題，快艇依然在支付員工薪水，這些林林總總加起來就是球隊會面臨的虧損，「我們正在努力支付員工薪水，還有照顧球隊的小型衣服供應商，我們有和一家T恤廠商合作，我們承諾會投入10萬美元購買季後賽T恤，我認為支付這筆錢是很重要的事情，不過現在我們把這些事情擺一邊，然後看看隨著時間的流逝會發生什麼，因為球隊的戰績處於非常好的位置。」

快艇本季在雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）雙星率領下，在停賽前擁有44勝20敗的戰績，暫時名列西部第2，要進軍季後賽是十拿九穩的事情。

快艇雙星P.喬治（左）、雷納德（右）。（資料照，美聯社）

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