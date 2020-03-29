武漢肺炎》疫情升溫仍親自送暖 洋基總管讓球員好感動

凱許曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊是大聯盟第一支爆出球團組織內有球員確診武漢肺炎的球隊，總管凱許曼（Brian Cashman）為了處理所有後續的事情，選擇待在位於坦帕的春訓基地中，他親力親為的表現深受小聯盟球員的認可，讓球迷一窺這支條紋軍是如何用心對待組織中的所有人。

洋基隊在16日出現確診的小聯盟球員，球團也立即要求所有小聯盟球員都進行隔離。在總管凱許曼的領導下，洋基球團每天都發送300份餐食給球員與隊職員，同時也給了約160名球員每天75美元，直到本週三他們被安排回家前。

洋基隊小聯盟內野手史密斯（Josh Smith）說：「老實說我認為這件事會永遠存在我的腦海中。」史密斯看到凱許曼本人穿著夾腳拖，戴著手套來幫忙，認為這展現出了真正的領導力。史密斯表示，凱許曼與球員發展部門總監的里斯（Kevin Reese）的表現設立了一個典範，並展現出洋基這個球團有多特別，在這兩個禮拜當中，史密斯感受到球團給他的尊重，他認為這就是一個球團能夠與眾不同的原因。

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投手阿塞維多（Domingo Acevedo）說道：「看到我們的老闆這麼支持我們，讓我們感受到自己不僅只是個球員而已，他們相當珍惜我們，將我們視為家庭的成員，這對我來說非常的有價值。」

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