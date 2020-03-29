中職》新莊首場熱身賽 中信兄弟5：1勝富邦悍將

張志豪開轟，貢獻3分打點。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天與中信兄弟打熱身賽，也是今年第1場在新莊進行的熱身賽，兄弟靠張志豪開轟貢獻3分打點，配合廖乙忠、黃恩賜聯手壓制，以5：1擊敗悍將，在兩隊3天內安排的2場熱身賽都贏。

兄弟一開賽就靠岳東華、蘇緯達、林智勝相繼安打先馳得點，2局上再靠張志豪、蘇緯達連續二壘安打追加2分，以3：0奠定勝基，6局上張志豪又轟出2分彈拉開比數；悍將只在3局下靠林哲瑄、蔣智賢先後安打拿到1分，繼27日4：10後連續2場敗給兄弟。

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兄弟由廖乙忠先發，投5局挨5安失1分，還製造2次雙殺；黃恩賜後援3局，挨2安無失分，最快球速飆上151公里；陳柏豪負責最後1局，雖讓2名打者上壘但沒失分。

悍將由江國豪先發，投5局挨8安失3分；王蔚永中繼1局，挨2安失2分；羅國華、林羿豪、陳鴻文各投1局，都沒失分。

富邦先發投手江國豪。（記者羅沛德攝）

張志豪。（記者羅沛德攝）

江坤宇（左）封邦胡金龍（右）後快傳一壘，完成雙殺守備。（記者羅沛德攝）

許基宏。（記者羅沛德攝）

蔣智賢6局下以為自己擊出全壘打，但被壘審判定為界外球，洪一中向主審抗議判決。（記者羅沛德攝）

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