中職》合作臺南市政府 統一獅推萊恩遊古蹟明信片

萊恩X台南山上水道博物館。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年度統一獅與臺南市政府共同合作，除了臺南假日賽事穿著以「TAINAN」設計的臺南假日版專屬球衣出賽外，也積極與臺南市政府共同合作，推廣在地經營企劃，展開一系列城市與棒球的結合。

首波活動由萊恩擔任主角，結合臺南市文化局推出「萊恩遊古蹟」活動企劃，特別安排萊恩蒞臨臺南市文物古蹟景點，其中包括安平古堡、億載金城、赤崁樓、延平郡王祠、德記洋行、安平樹屋、孔廟、臺灣船園區、吳園（原臺南公會堂）、台南知事官邸、臺南山上花園水道博物館、德陽艦，共12個景點，拍攝古蹟介紹宣傳，並透過萊恩拍攝介紹，讓民眾到每個古蹟景點要如何拍照，才能拍出帥氣美麗照片。

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本次活動也特別規劃萊恩遊古蹟專屬明信片，提供民眾跟著萊恩步調，享受臺南古蹟之美，搜集活動紀念印章，可兌換本次「萊恩遊古蹟明信片」，活動從4月1日起至5月3日截止。

想要搜集「萊恩遊古蹟明信片」，跟著萊恩來到安平古堡、億載金城、赤崁樓、臺灣船園區、臺南山上花園水道博物館、安平樹屋，均可索取萊恩遊古蹟印章搜集卡，數量有限索取完畢為止。搜集完指定印章數量，可至安平古堡及赤崁樓兌換限量典藏「萊恩遊古蹟明信片」，千萬別錯過。

萊恩X台南知事官邸。（統一獅提供）

萊恩X安平古堡。（統一獅提供）

2020跟著萊恩遊古蹟印章搜集卡。（統一獅提供）



為了讓民眾擁有一個安全的臺南文化古蹟巡禮，臺南市政府文化局，各古蹟景點再進場前，也都會進行體溫量測、酒精消毒等防疫措施，歡迎民眾一起共同遵守。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫需求請配合以下事項：

1.額溫超過37度、耳溫超過38度，禁止入園。（售票景點）

2.請用酒精消毒，保持手部的清潔。

3.在室內空間，請配戴口罩。

4.若有發燒咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適之情形，請盡速就醫並配戴口罩。

5.提醒大家與「萊恩」互動時，務必戴上口罩、做好防疫措施，保護你我健康。

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