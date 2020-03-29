大專棒聯》「手沒力了！」 余謙燃燒168球投出旅外身價

余謙完投9局氣力放盡。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕108學年度大專棒球聯賽今天進行四強賽，開南大學靠王牌投手余謙先發完投9局狂丟168球，失1分拿下勝投，開南在余謙完全燃燒好投領軍下，最終就以2:1險勝文化大學，收下明天冠軍戰門票。

余謙是去年U18世界盃MVP，今天他掛帥先發表現亮眼，全場被擊出5支零星安打，只在4局下被陳真轟陽春砲，用了168球、狂飆16K都是個人生涯新高數據，最快球速149公里，另有1保送，表現近乎完美。

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「手沒力了！」今天賽後余謙坦言，投到後面沒體力，但他真的很想為開南打拚拿下勝利，不要留下遺憾，身體狀況還OK，對自己表現十分滿意。

去年U18世界盃余謙一戰成名，吸引大批球探目光，未來大有機會旅外發展，他也希望能到國外職棒闖一闖。余謙說，「這場比賽有網路直播，希望把自己身價投出來。」

大專聯賽余謙上一戰18日對國立體大，完投9局狂飆13K，當時飆出生涯最多13K，今天又將自己紀錄堆高至16K，他表示，上次投13K，原本這場設定投15K，結果投了16K。

對於4局下挨轟掉分，余謙指出這是失投，但沒想那麼多，想開一點，丟到最後一局心情放開來投，想再完投一次，他說，「投手上去就是要有霸氣！」

余謙直球均速約146公里左右，生涯最速150公里，變化球種包括曲球、滑球、指叉球和變速球。

余謙率球隊挺進冠軍賽。（記者陳志曲攝）

余謙（左）完投9局，總教練郭李建夫（中）開心與他擁抱。（記者陳志曲攝）



開南大學擊敗文化大學，挺進冠軍賽。（記者陳志曲攝）



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